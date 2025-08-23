Incautan más de 2 mil armas blancas en Villamaría en Caldas

Manizales

En diferentes acciones de seguridad, la Policía Nacional ha retirado de las calles aproximadamente 2 mil armas blancas, cortopunzantes y punzantes, disminuyendo directamente los riesgos para la seguridad ciudadana.

Jhon Edison Giraldo, secretario de Gobierno, enfatizó la relevancia de estos logros para la comunidad.

“Hoy queremos informar a todos los villamarianos que, a través de estas acciones, la Policía Nacional ha logrado sacar de circulación armas que representaban un riesgo. Con estas estrategias, aseguramos un territorio más seguro y seguimos comprometidos con la vida y la convivencia”, afirmó.

Desde las autoridades municipales destacaron además que adicionalmente se han impuesto 1.791 comparendos a las personas que portaban estos objetos prohibidos en el espacio público.

Compromiso de las autoridades

Por su parte, el Mayor Andrés Moreno, comandante de Policía de Villamaría, destacó el impacto de estas acciones y la importancia de mantener la confianza ciudadana en las instituciones, “esto demuestra nuestro compromiso con la protección de la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a confiar en su Policía Nacional; estamos trabajando arduamente por Villamaría, para que sea un municipio seguro, con orden público y convivencia ciudadana”, expresó.

Desde la Alcaldía de Villamaría reiteran el llamado a la ciudadanía e insisten en que estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad integral que abarca prevención, pedagogía comunitaria, operativos urbanos y rurales, y acompañamiento a la ciudadanía. El objetivo es consolidar un municipio donde prevalezca la convivencia pacífica y el respeto por la vida.