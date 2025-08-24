La Policía Metropolitana intervino los entornos de 20 colegios de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Sergio Saavedra, director de Seguridad de la Alcaldía de Ibagué, se refirió al trabajo que vienen realizando en los alrededores de las instituciones educativa de la ciudad.

Se busca proteger a los niños y jóvenes ibaguereños del consumo de sustancias psicoactivas, la campaña se desarrolla en alianza entre la Administración Municipal, la Policía Metropolitana y otras entidades. Hasta el momento en este trabajo articulado se ha logrado intervenir 20 instituciones educativas.

“Con esta estrategia hemos impactado instituciones como Leónidas Rubio, Amina Melendro y la Joaquín París, entre muchas otras. Venimos trabajando semanalmente, todos los días, con nuestra Policía Nacional, el ICBF y los gestores de convivencia, asegurando que nuestros estudiantes tengan tranquilidad y estén alejados de los riesgos que afectan su entorno escolar”, afirmó Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

¿Qué se ha logrado incautar con el programa entornos seguros?

Además de las labores preventivas, el programa ha permitido incautar armas blancas y detectar sustancias psicoactivas con el apoyo del grupo canino de la Policía, reforzando así la seguridad en los planteles.

“Aquí intervenimos todos: Infancia y Adolescencia, Turismo, la comunidad y la Secretaría de Gobierno. Es un trabajo articulado que no solo busca la seguridad, sino también la prevención y la formación de nuestros jóvenes”, resaltó Saavedra.

La estrategia, puesta en marcha desde 2024 como parte del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Ibagué, continuará ampliándose para llegar a más instituciones educativas de la ciudad y seguir garantizando que los entornos escolares sean espacios seguros y libres de amenazas.

Dato: La iniciativa incluye acompañamiento policial en los horarios de ingreso y salida, capacitaciones a estudiantes para la prevención del consumo de drogas y charlas con padres de familia sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.