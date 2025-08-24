Inconforme quedó la comunidad de San Luis de Gaceno tras reunión con la ANLA por líos ambientales

Alcalde de San Luis de Gaceno denuncia incumplimientos de petrolera y advierte crisis ambiental en el centro poblado de Horizontes

San Luis de Gaceno

El alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón Chitiva, lanzó una fuerte alerta sobre la situación ambiental y social que enfrenta el centro poblado de Horizontes, donde actualmente se desarrollan actividades de exploración petrolera. Según el mandatario, la empresa Nikoil Energy Corp ha incumplido reiteradamente los compromisos adquiridos en su plan de manejo ambiental, generando una crisis que se agrava por los afloramientos de hidrocarburos y gas registrados en la zona.

La advertencia fue hecha durante la reunión informativa celebrada el pasado sábado, que se extendió por casi diez horas y contó con la participación de la comunidad, la empresa, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otras instituciones.

“La empresa ha venido incumpliendo una serie de compromisos y obligaciones establecidas dentro de la licencia ambiental. A la fecha existen sanciones reiteradas, pero no se observa una acción contundente de las autoridades”, señaló Garzón en diálogo con Caracol Radio.

El alcalde manifestó que, además de los incumplimientos, preocupa la falta de claridad frente a los afloramientos de gas y petróleo, que afectan directamente a los habitantes del centro poblado.

“La contaminación sigue y la empresa ha hecho unas obras que no responden a las exigencias de la comunidad ni a lo requerido técnicamente. Es un tema muy complejo porque pone en riesgo la vida y la salud de las personas que viven cerca”, advirtió.

“Saludo a la bandera”

Para el mandatario, la audiencia dejó un sabor agridulce en la comunidad, que percibe falta de compromiso de las entidades nacionales.

“Los delegados que asisten no tienen capacidad de decisión y se limitan a trasladar responsabilidades. Esto hace que la gente sienta que todo se queda en un saludo a la bandera y que no habrá soluciones de fondo”, afirmó.

Garzón explicó que, aunque existe una acción popular contra la empresa, aún no se vislumbran medidas que garanticen un ambiente sano y seguro.

“Los habitantes tienen derecho a respirar aire limpio y a vivir en condiciones dignas. Hoy no se están tomando medidas que aseguren ese derecho fundamental”, enfatizó.

Audiencia definitiva

El próximo 13 de septiembre está programada la audiencia definitiva sobre el caso. Sin embargo, el alcalde expresó su escepticismo:

“Se supone que allí se consolidará la información y se tomarán decisiones de fondo, pero yo no soy optimista. Creo que la empresa seguirá actuando de manera mediocre, la contaminación continuará y el municipio no tiene capacidad técnica ni económica para enfrentar esta situación. Ni siquiera se han instalado barreras de seguridad que indiquen a la gente dónde están los afloramientos”.

Llamado al Gobierno Nacional

Finalmente, el alcalde hizo un llamado al Gobierno para que preste atención a lo que ocurre en San Luis de Gaceno:

“La problemática que afronta el centro poblado de Horizontes y su área de influencia es muy difícil y no se le ha dado la importancia que merece. Incluso desde hace años se han reportado animales muertos, presuntamente a causa de estos afloramientos. Esta es una situación de alto riesgo que requiere una intervención inmediata”.

De acuerdo con el alcalde, la situación tiende a agravarse en temporadas extremas: en invierno, por el aumento de aguas lluvias que intensifican los afloramientos, y en verano, por el incremento de gases, que aumentan el olor y el riesgo de explosiones.

“La comunidad necesita soluciones reales y urgentes, no más evasivas. Este es un asunto de vida o muerte para nuestros habitantes”, concluyó el mandatario.