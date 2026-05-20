Edificio inteligente y polideportivo para el Colegio de Boyacá

Luis Santiago García Cifuentes, rector del colegio de Boyacá, dialogó en Caracol Radio sobre el balance de las actividades que se han desarrollado con motivo de los 204 años de la institución educativa.

“Hay que resaltar ese legado patrimonial, cultural y los personajes ilustres que allí estudiaron en este glorioso Colegio de Boyacá, ya que a lo largo de nuestra historia, nuestras aulas han pasado importantes egresados, tenemos ocho expresidentes de la República, varios ministros, representantes en el Congreso de la República, líderes en todos los aspectos, grandes artistas, deportistas, entonces sí, es un legado muy importante que nos obliga y nos deja la responsabilidad de seguir haciendo las cosas cada vez mejor para continuar con esta senda de grandes logros y avances.

El funcionario resaltó el reconocimiento que se le ha dado al Colegio de Boyacá “el año pasado el Congreso de la República expidió una ley de honores (Ley 2516 de 2025) al colegio de Boyacá por sus más de 200 años de trayectoria, del servicio a la educación y esta Ley tiene unos aspectos muy importantes en infraestructura ya que a partir de allí, nos van a hacer la construcción de un polideportivo en el colegio, un edificio inteligente y algunas mejoras, 204 años no se cumplen todos los días”.

García mencionó que se está realizando gestiones para seguir materializando grandes avances y modernizar cada vez más el colegio.

Este jueves 21 de mayo, se realizará un homenaje a docentes y directivos docentes con un concierto de gala por la Banda Sinfónica Nacional en el teatro Mayor Bicentenario.

El Colegio de Boyacá fue fundado por el general y entonces vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander. Su creación fue formalizada el 17 de mayo de 1822 mediante el Decreto Nacional No. 055, con el objetivo de organizar la educación pública, gratuita y obligatoria en el país. Su sede original se estableció en el antiguo convento de los Agustinos Calzados en Tunja