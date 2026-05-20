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20 may 2026 Actualizado 14:51

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Por presuntas irregularidades en contratación, cargos a expresidente del concejo de Viracachá

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios al expresidente del Concejo Municipal de Viracachá, Boyacá, Carlos Alberto Martinez Parra (2023), por presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de un contrato de apoyo para la realización del concurso del personero municipal del periodo 2024 -2028.

El investigado posiblemente no habría elaborado los estudios previos conforme a los requisitos que exige la ley, omitiendo, al parecer, el deber de análisis del mercado y del sector, con lo cual habría afectado el cumplimiento de los principios de moralidad, economía y responsabilidad.

La conducta fue calificada de manera provisional como grave cometida a título de culpa gravísima, pues, presuntamente, Martinez Parra habría puesto en riesgo la legalidad del contrato y la efectividad del objeto a contratar y la necesidad que se pretendía satisfacer.

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