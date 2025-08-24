Ibagué solidaria logró recaudar $10 millones en efectivo para damnificados del Antonio Nariño

Ibagué

Se cumplen tres días del voraz incendio que consumió todo lo que encontró a su paso en cuatro viviendas del barrio Antonio Nariño ubicado en la comuna tres de la ciudad de Ibagué.

Desde que sucedió esta emergencia, organismos de socorro, entidades gubernamentales y la comunidad ibaguereña han estado acompañando a las familias que quedaron con la ropa que tenían puesta.

Precisamente durante el fin de semana se realizó una jornada en la que se reflejaron los buenos corazones que tienen las personas que residen en la capital del Tolima.

En la jornada de donaciones y recolección de ayudas para los damnificados que se realizó el sábado en el parque sacúdete ubicado en el barrio Viveros, se logró recaudar $10 millones en aportes en dinero y materiales de construcción, enseres y alimentos, le devolvieron la esperanza a los integrantes de las cuatro familias del barrio Antonio Nariño.

Ibagué fue solidaria con los damnificados del barrio Antonio Nariño

Al cierre de la jornada liderada por la alcaldesa, Johana Aranda, se conoció que las viviendas destruidas por las llamas comenzarán a ser reconstruidas, gracias a la solidaridad de ciudadanos, empresas privadas y funcionarios de la Administración Municipal.

“Estamos inmensamente agradecidos con el corazón generoso de cada ibaguereño, de cada empresario, de cada gremio que se unió a esta jornada de solidaridad. Que Dios bendiga a cada uno de ellos, los que se acercaron, los que donaron $10 millones en efectivo en la cuenta de la Cruz Roja Colombiana”, resaltó Johana Aranda.

Además, los corazones solidarios hicieron donaciones de electrodomésticos, muebles, alimentos, artículos de aseo y elementos de construcción, que serán fundamentales para construir las redes sanitarias y eléctricas de las casas, además de otras obras que permitirán que vuelvan a ser habitadas.

“Estamos a poco de levantar y reconstruir las cuatro viviendas, todos los enseres que nos entregaron, elementos de cocina, sábanas, toallas, ropa, mercado”, dijo Aranda al tiempo que agradeció el acompañamiento de la Fuerza Pública, Ejército, Cruz Roja y diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Por su parte, Carlos Enrique García, uno de los afectados por el incendio y quien residía en una de las viviendas con un sobrino y una hermana, agradeció los aportes efectuados a lo largo de la jornada, en la que además hubo muestras culturales y presentación de artistas.

“La gente ha ayudado mucho, gloria a Dios, le doy gracias a todos, que mi Dios me las bendiga y me las proteja de todo peligro. Ahora, a seguir para adelante, gracias a Dios todos estamos bien y no salió nadie quemado, ni muerto”, aseguró García.

Aún está a tiempo de donar para los damnificados del barrio Antonio Nariño

Durante las próximas dos semanas se continuará recibiendo donaciones de materiales y facturas de compra para apoyar la reconstrucción de las cuatro viviendas afectadas por el incendio del pasado 21 de agosto en el barrio Antonio Nariño.

Hasta el momento, constructores y ciudadanos han aportado 60 bultos de cemento, materiales para redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; arena, aparatos sanitarios y donaciones equivalentes a cinco millones de pesos para la compra de insumos.

Hasta ahora, estas son las donaciones y se espera que en las próximas dos semanas la recolección permita la entrega completa a las familias que lo perdieron todo en este lamentable hecho presentado en el barrio Antonio Nariño.

“Estimamos que cada casa requiere entre 25 y 30 millones en materiales, por eso esperamos que en dos semanas tengamos todos los elementos de construcción para que inicien obras. Ya Infibagué e Ibagué Limpia retiraron los escombros”, dijo Carlos José Corral, gerente de la Gestora Urbana.

El funcionario agregó que dos de las viviendas presentan daños graves, mientras que las otras dos registran afectaciones más profundas, en especial una que perdió completamente su fachada.

Los constructores, ferreteros y empresarios que deseen sumarse a esta iniciativa solidaria pueden llevar los materiales, facturas o recibos de pago a la Secretaría de Infraestructura, ubicada en el Centro de Atención Municipal del barrio La Pola (antiguo supermercado Centrales, primer piso), o a la Gestora Urbana, en la calle 19 con carrera Tercera esquina.

Dato: Recuerde que aún puede ayudar a estas familias, haciendo sus donaciones en la cuenta corriente Bancolombia No. 43761233944, a nombre de la Cruz Roja Colombia, seccional Tolima y cuyo NIT es el 890701338.