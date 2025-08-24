¿Hasta cuándo estará suspendido el plan de alimentación escolar en el Tolima?

Tolima

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Educación del Tolima suspendió hace varias semanas la entrega de las raciones a más de 77 mil estudiantes del departamento que se beneficiaban con el plan de alimentación escolar.

Según Andrés Bedoya, secretario de Educación del Tolima, al programa se le va a realizar una adicción de $15 mil millones, pero mientras la Asamblea autoriza la incorporación de los recursos el programa PAE estará suspendido.

De esta manera el programa funcionará hasta finales del mes de septiembre, lo lamentable es que los dos últimos meses del año escolar los estudiantes no tendrán alimentación porque el Gobierno Nacional no autorizó más recursos para el programa.

“Desde comienzos del año la Secretaría de Educación vienen haciendo un ejercicio de búsqueda de recursos, pero la preocupación sigue en pie y es que, desde el 26 de septiembre en vista de la negativa del Gobierno Nacional de adicionar recursos, este no se va a suspender, sino se terminaría”, resaltó Andrés Bedoya.

A la vez manifestó que “Aquí el llamado importante al Ministerio de Educación y a la UAPA de qué miren al Tolima, de que recuerden los estudiantes del Tolima y le colaboren al departamento con los recursos que hacen falta para completar el calendario escolar”.

Desde el Tolima se insiste al Gobierno Nacional para que se autoricen más recursos que permita que más de 77 mil estudiantes tengan el PAE hasta final del año.