Ejército Nacional capturó a siete integrantes de las ACSN y rescató a dos menores en Ciénaga

En un operativo contra los grupos armados organizados, el Ejército Nacional logró la captura de siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSM) y la recuperación de dos menores de 16 años que permanecían bajo su poder quienes fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar el restablecimiento de sus derechos.

La acción militar se desarrolló en la vereda Cherúa, zona rural de Ciénaga, Magdalena, donde tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sostuvieron combates contra el grupo armado.

En medio de la confrontación, los ilegales intentaron repeler a la tropa mediante un ataque con drones, que dejó levemente herido a un soldado profesional por esquirlas. El uniformado fue atendido de inmediato y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con el Teniente Coronel Jorge Ernesto Suache Carrillo, comandante del Batallón de Alta Montaña No. 6, durante la operación “fueron incautados más de 400 cartuchos de diferentes calibres, material de comunicaciones, equipos de intendencia, tres celulares, un cargador para ametralladora y artefactos explosivos de fabricación artesanal, todos puestos a disposición de la autoridad judicial junto con los capturados”.

Señaló que estos resultados afectan la capacidad de control territorial de las ACSN grupo señalado de extorsionar, reclutar menores y atentar contra las comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Nevada, “con este nuevo golpe, la Fuerza Pública reafirma su compromiso de proteger a la población civil, evitar el reclutamiento forzado y avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad en el Magdalena y el norte del país”.