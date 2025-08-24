En los últimos 22 años se han registrado un total de 334.657 homicidios en Colombia, de acuerdo con el Centro de investigación Observadores Col.

El estudio revela las variaciones de este y otros delitos como la extorsión y el hurto a personas en los Gobiernos de los últimos cuatro presidentes de la República, utilizando datos oficiales de la Policía Nacional.

Homicidio

Gobierno del expresidente Álvaro Uribe inició en el 2.003 con 22.469 casos; su segundo periodo en 2.010 cerró con 14.869.

inició en el 2.003 con 22.469 casos; su segundo periodo en 2.010 cerró con 14.869. Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos inició con 15.663 y cerró en 2018 con 12.573 homicidios.

inició con 15.663 y cerró en 2018 con 12.573 homicidios. Gobierno del expresidente Iván Duque inició en 2.019 tuvo 12.547 y aumentó en 2.022 a 13.536.

El presidente Gustavo Petro arrancó su Gobierno en 2.023 con 13.555 y en lo que va este 2025, los primeros siete meses se tienen registros de 7.799, que proyectado a fin de año tendría un registro de 13.369 homicidios.

Extorsión

Gobierno del expresidente Álvaro Uribe inició en 2.003 con 2.273 y cerró en 2.010 con 830 casos.

inició en 2.003 con 2.273 y cerró en 2.010 con 830 casos. Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos inició en 2.011 con 1.805 y cerró en 2.018 con 7.048.

inició en 2.011 con 1.805 y cerró en 2.018 con 7.048. Gobierno del expresidente Iván Duque inició en 2019 tuvo 8.362 y aumentó en 2.022 a 9.791.

inició en 2019 tuvo 8.362 y aumentó en 2.022 a 9.791. El presidente Gustavo Petro arrancó su Gobierno en 2.023 con 11.078 y de acuerdo al registro de enero a julio, se proyecta que el año cierre en 11.624 extorsiones.

Hurto a personas

Gobierno del expresidente Álvaro Uribe inició en 2.003 con 3.2127 y cerró en 2.010 con 61442 casos.

inició en 2.003 con 3.2127 y cerró en 2.010 con 61442 casos. Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos inició en 2.011 con 67.866 y cerró en 2018 con 257.068.

inició en 2.011 con 67.866 y cerró en 2018 con 257.068. Gobierno del expresidente Iván Duque inició en 2019 tuvo 306.836 y aumentó en 2.022 a 351.680.

inició en 2019 tuvo 306.836 y aumentó en 2.022 a 351.680. El presidente Gustavo Petro arrancó su Gobierno en 2.023 con 391.005 y se proyecta que el cierre del año 2025, se tengan 287.501 denuncias por hurto.