Edwin Cardona se disculpa con Atlético Nacional, su hinchada y directivos

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, emitió un comunicado para disculparse por "sus actitudes recientes"

Edwin Cardona fue protagonista de la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores. El equipo verde salió del torneo continental en los lanzamientos desde el punto de pena máxima, pero su máxima figura no pudo estar en los cobros porque fue expulsado durante los 90 minutos.

El jugador recibió la tarjeta roja por gritarle el gol de Alfredo Morelos a Ferraresi en la cara. Ya tenía amarilla, vio la segunda y la expulsión. Además, el mediocampista llegó al juego en Brasil luego de desperdiciar dos penaltis en el Atanasio Girardot.

¿Qué dijo Edwin Cardona?

Unos días después de lo sucedido y a una hora de un partido crucial en la Liga BetPlay ante América de Cali, Cardona emitió un comunicado por medio de sus redes sociales en el que pidió disculpas a su cuerpo técnico, Nacional como institución y a la hinchada.

“Quiero dirigirme a ustedes en este momento difícil, porque siento la responsabilidad y el compromiso de hablar con el corazón. Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional”, empezó.

También escribió, “asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero. Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario”.

Y añadió, “estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella, y por eso quiero que tengan la certeza de que mi compromiso es total. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos”.

Y concluyó diciendo, “este semestre todavía tenemos mucho por luchar, y quiero invitar a todos a unirnos alrededor de nuestros objetivos. Si caminamos juntos, con fe, trabajo y compromiso, estoy seguro de que viviremos más alegrías”.