Asesinan en Bogotá a familiar de víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio

Bogotá D.C

En la noche de este viernes 22 de agosto, se conoció un nuevo asesinato en Bogotá. La víctima sería Nelson Alberto Rodríguez, un hombre de 44 años quien estaría en inmediaciones a una funeraria en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con información de CityTv, Nelson estaba en el velorio de su madre, Sol Margarita Morales, una de las víctimas de la masacre en el municipio de Mesitas del Colegio el pasado 19 de agosto.

“El hecho ocurrió hacia las 8:30 de la noche cuando la persona sale del velorio y es abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, le dispara en la cabeza, causándole la muerte”, indicó el coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, Andrés Obando.

Las autoridades no descartan que este nuevo asesinato de un miembro de la misma familia tenga que ver con la masacre en la que fueron asesinadas 3 personas.

“Se inicia una burbuja investigativa, articulando las diferentes unidades de la Policía Nacional para esclarecer los hechos”, aseguró Obando.

La víctima asesinada en Kennedy tenía antecedentes judiciales por tráfico de armas, estupefacientes y concierto para delinquir.

Masacre en Mesitas del Colegio

En la madrugada de este martes 19 de agosto, en la vereda San Ramón, en el municipio de El Colegio, fueron asesinados en la finca Villa Claudia a tres personas miembros de una misma familia.

Ángel Natalia Vaca Santamaría de 24 años, Sol Margarita Morales Lara de 67 años y Jobany Javier Chivata Daza de 44 años fueron las víctimas mortales.

Y tres personas más fueron heridas, identificadas como Jairo Vélez Rodríguez de 36 años, Luis Alberto Rodríguez de 68 años y Claudia Teresa Rodríguez de 49 años.