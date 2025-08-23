Incautan armamento en la vía Fresno – Manizales que pertenecería a un grupo delincuencial de Cali

Tolima

La Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima confirmó la incautación de 32 armas de fuego en un operativo realizado en la vía Fresno, Tolima – Manizales, Caldas en el que fueron detenidas dos personas.

Según la capitán, Juanita Padilla Rodríguez, jefe Seccional de Tránsito y Transporte Policía Tolima, la incautación se realizó en el kilómetro 70+800, sector conocido como Petaqueros, jurisdicción del municipio de Fresno.

En el punto los uniformados realizaron la señal de pare a una motocicleta que presuntamente se desplazaba desde la ciudad de Cúcuta con destino a Cali, cargada con el armamento.

“Al efectuar el registro al vehículo, fueron halladas ocultas en el carenaje y el babero un total de 32 armas de fuego, que eran transportadas sin los respectivos permisos para porte o tenencia”, dijo la capitán, Juanita Padilla.

Caracol Radio conoció que los uniformados encontraron en el carenaje de la moto 29 revólveres calibre 38 mm largo y corto y 3 pistolas, junto a 2 proveedores sin munición. Todas las armas se encontraban aptas para disparar.

“Además, fueron incautados una motocicleta y dos teléfonos móviles. Las personas capturadas, así como los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 70 Local de Fresno por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, dijo la capitán.

Tras ser presentados en audiencia virtual ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno, con función de control de garantías, y luego de la legalización de las capturas, se impuso medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario a uno de los capturados, mientras que a la otra persona le fue concedida la libertad, quedando formalmente vinculada al proceso penal.

Según labores de verificación y análisis de información, se estableció que uno de los capturados presuntamente haría parte de una estructura delincuencial con injerencia en la ciudad de Cali, y habrían hecho contacto con un proveedor en la ciudad de Cúcuta para adquirir armamento de corto y largo alcance.

Dato: se estima que las armas tendrían un valor comercial aproximado de $120 millones.