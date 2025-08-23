Ibagué

Incautan armamento en la vía Fresno – Manizales que pertenecería a un grupo delincuencial de Cali

Según la investigación adelantada por parte de las autoridades las armas las habrían comprado en la ciudad de Cúcuta.

Incautación de armas de fuego en el municipio de Fresno, Tolima

La Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima confirmó la incautación de 32 armas de fuego en un operativo realizado en la vía Fresno, Tolima – Manizales, Caldas en el que fueron detenidas dos personas.

Según la capitán, Juanita Padilla Rodríguez, jefe Seccional de Tránsito y Transporte Policía Tolima, la incautación se realizó en el kilómetro 70+800, sector conocido como Petaqueros, jurisdicción del municipio de Fresno.

En el punto los uniformados realizaron la señal de pare a una motocicleta que presuntamente se desplazaba desde la ciudad de Cúcuta con destino a Cali, cargada con el armamento.

“Al efectuar el registro al vehículo, fueron halladas ocultas en el carenaje y el babero un total de 32 armas de fuego, que eran transportadas sin los respectivos permisos para porte o tenencia”, dijo la capitán, Juanita Padilla.

Caracol Radio conoció que los uniformados encontraron en el carenaje de la moto 29 revólveres calibre 38 mm largo y corto y 3 pistolas, junto a 2 proveedores sin munición. Todas las armas se encontraban aptas para disparar.

“Además, fueron incautados una motocicleta y dos teléfonos móviles. Las personas capturadas, así como los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 70 Local de Fresno por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, dijo la capitán.

Tras ser presentados en audiencia virtual ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno, con función de control de garantías, y luego de la legalización de las capturas, se impuso medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario a uno de los capturados, mientras que a la otra persona le fue concedida la libertad, quedando formalmente vinculada al proceso penal.

Según labores de verificación y análisis de información, se estableció que uno de los capturados presuntamente haría parte de una estructura delincuencial con injerencia en la ciudad de Cali, y habrían hecho contacto con un proveedor en la ciudad de Cúcuta para adquirir armamento de corto y largo alcance.

Dato: se estima que las armas tendrían un valor comercial aproximado de $120 millones.

