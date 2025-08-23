Hernán Torres dio detalles de la negociación con Millonarios para ser el nuevo DT

El tolimense Hernán Torres fue anunciado como nuevo director técnico de Millonarios unas horas después de la salida de David Gonzales. Tras la derrota en El Campín ante Unión Magdalena, situación que no sucedía desde 1894, la hinchada azul lanzó zapatos a la cancha en señal de protesta. El juego tuvo que ser suspendido durante 15 minutos para que los aires se calmaran.

Durante esta temporada el cuadro Embajador, solo ha ganado un partido que fue por Copa Colombia ante Real Cartagena, acumula cinco derrotas en las que no se le ve iniciativa al equipo y un empate 3-3 como visitante en el que se dejó remontar y sobre el final logró quedarse con un solo punto que lo mantiene como colero del campeonato.

Millonarios lleva siete partidos sin ganar por Liga Colombiana, desde la derrota contra Santa Fe 1-2 el 19 de junio, en los cuadrangulares del semestre anterior.

Hernán Torres dio detalles de la negociación con Millonarios

Esto fue lo que dijo el experimentado entrenador tras confirmar su regreso a Millonarios: “Muy contento y muy complacido de volver a una institución tan grande como Millonarios (...) Trabajaremos y no ahorraremos ningún esfuerzo porque las cosas cambien y por conseguir lo que todos queremos y esperamos: triunfos y éxitos" en entrevista con ESPN.

Torres ya trabajó en el equipo embajador y le fue bien en aquel proceso que duró año y medio entre julio de 2012 y diciembre de 2013, donde consiguió la estrella 14 para el cuadro azul tras 24 años de sequía en el finalización de 2012. Aquella final fue contra Independiente Medellín que quedo 1-1 en el global y se definió desde la tanda penal. Teniendo en cuenta también el aprecio de la hinchada albiazul por el título conseguido con el ibaguereño.

Así fue esa llamada para entablar la conversación de Gustavo Serpa, máximo dirigente, con el nuevo entrenador de Millonarios “Yo estaba en mi habitación (en Estados Unidos), sonaba el celular, no contesté porque el número no lo conocía, vi el WhatsApp y vi que decía ‘profe, le habla Gustavo Serpa’. Me dijo hace algunos años, le dije que tenía la oportunidad de volver”, contó de entrada Hernán Torres.

Lo que fue el inicio de una larga charla entre 5 y 8 minutos en los que Serpa le preguntó si quería estar en Millonarios, para de esa manera cerrar la negociación, donde también abordaron el gran reto deportivo al que se enfrenta en este momento.

Se prevé que Hernán Torres haga su debut en viernes 29 de agosto, cuando enfrente como visitante a Águilas Dorada, por la fecha 9 de la Liga Colombiana. En juego de la octava fecha en el Campin ante Junior de Barranquilla asumirá como encargado Carlos Giraldo, asistente técnico de David González.