Se reportan bloqueos en la operación de Cerrejón en la mina y la línea férrea: conozca los detalles

Durante la tarde este jueves 21 de agosto, el Cerrejón emitió un comunicado señalando que están siendo afectados por dos bloqueos en la operación cercana a la mina y a la línea férrea.

Han indicado en el documento que, durante las últimas semanas, han enfrentado múltiples bloqueos en la línea férrea y en las instalaciones, los cuales han impedido la entrada y salida de personal, el transporte de material e insumos críticos desde la mina hacia Puerto Bolívar, así como la circulación del Tren del Agua, que suministra agua potable a comunidades.

“Es muy preocupante la situación que enfrentamos: hoy tenemos dos bloqueos activos, uno en la línea férrea y otro en la mina. El miércoles finalizó un bloqueo de dos días en nuestra entrada principal y, la semana pasada, vivimos otro de cuatro días en la línea férrea. Estos hechos no solo afectan el desarrollo de nuestras operaciones, sino que ya están generando desesperación en comunidades, trabajadores y autoridades, y han derivado en situaciones que nos preocupan seriamente”, afirma Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón.

Agresión contra empleado

Cerrejón agregó que uno de sus empleados que se dirigía a cumplir con sus labores diarias, fue agredido al intentar ingresar a su lugar de trabajo. “Afortunadamente, se encuentra en buenas condiciones de salud y bajo seguimiento médico”, explicaron.

“Los bloqueos constantes ponen en riesgo el normal funcionamiento de la compañía y afectan de manera directa a más de 13.000 trabajadores y sus familias. Esta situación también impacta a las comunidades, al limitar la capacidad de la empresa para desarrollar proyectos de inversión social, y a La Guajira y el país, ya que Cerrejón es un actor clave en la economía regional y nacional”, señalaron.