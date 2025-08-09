El único pueblo de Santander que su nombre empieza por Z: ¿cómo ir? Tiene 360 km² de superficie

Este municipio se considera un tesoro escondido, se encuentra entre tres cañones, el Chicamocha, Suárez y Sogamoso. Sus calles dan la sensación de volver atrás en el tiempo, ya que son coloniales, sin embargo, su cultura da a entender que no es ajeno a la época.

Al sur-occidente del departamento de Santander, se encuentra el municipio llamado ‘Zapatoca’, este nombre, proviene de los aborígenes colombianos, y se descompone de la siguiente forma: ‘Za’ significa ‘Sin’, ‘Pa’ es ‘Padre’ y ‘Toca’ es ‘En lo alto del río’.

Se dice que en este lugar se han encontrado sepulturas indígenas, dentro de las cuales, se halló a de un gran cacique y posiblemente sería la razón de su nombre que traduce a ‘Sin Padre’.

Este municipio también es conocido como ‘La Ciudad Clima de Seda’, esto se debe a que su temperatura oscila alrededor de los 20 grados centígrados, siendo muy agradable para sus habitantes.

A mediados del siglo XIX, el empresario alemán Geo Von Lengerke, se estableció junto a otros alemanes en esta tierra; Gracias a ellos, llegaron invenciones tecnológicas que influyeron en el desarrollo agrícola y comercial de toda la región.

Dentro de dichos elementos, trajeron el primer trapiche de vapor, dos centrifugadoras de azúcar y alambique para producir alcohol.

Lea también: Fecha de las ferias de Zapatoca 2025: Programación, invitados y más en la Feria Agropecuaria

Este empresario también se encargó de construir caminos en el departamento de Santander, esto a cambio de grandes extensiones de tierras y peajes que le retornarían ganancias. Sin embargo, no se contaba con que los terrenos que estaba recibiendo, eran habitados por comunidades indígenas de la zona, lo que desató una guerra entre colonos alemanes e indígenas. Razón por la cual, fue interrumpido el comercio en dicho sector.

Actualmente, la economía de Zapatoca se basa en la explotación de minas, particularmente de yeso, las fábricas de cigarro, café y chocolate.

¿Cómo llegar a Zapatoca?

El municipio de Zapatoca se encuentra conectado gracias a los corredores que hacen parte de la red vial regional y nacional, por la cual se facilita el transporte interurbano.

Para llegar aquí, tiene diferentes opciones, puede realizar un recorrido de 68 kilómetros desde Bucaramanga, o puede realizar un desplazamiento desde San Gil o Barichara, que son alrededor de 73 kilómetros.

También puede desplazarse por medio de un bus intermunicipal, un taxi colectivo o en carro particular.

Si desea llegar aquí por medio de avión, en Zapatoca hay una pista corta de aterrizaje, así que podría llegar en una avioneta pequeña, o también, podría tomar un vuelo hasta la ciudad de Bucaramanga y desde ahí realizar el transporte por vía terrestre.

Si desea conocer este municipio, podría agendarse para una fecha que coincida con las fiestas o celebraciones que se realizan allí. Por ejemplo, a principios de enero se realizan las ferias y fiestas agropecuarias. En octubre, se realiza el aniversario de Zapatoca y el festival internacional de danza folclórica, por último, En noviembre, se realiza el festival de coros.

Otras noticias: Del 24 al 27 de julio se realizará en Zapatoca el Festival de Cine y Audiovisuales Leviza