Encuentran muerta a la mujer que estaba desaparecida hace siete días en Ibagué

Ibagué

Tras siete de días de búsqueda fue encontrado el cuerpo sin vida de la señora Luz Angela Ortiz de 58 años en el sector de la vereda La Coqueta de Ibagué, la mujer había desaparecido el pasado sábado 16 de agosto, al parecer ella se encontraba sola y cuando regresaron sus seres queridos en la noche la casa estaba cerrada.

Hasta ayer viernes las autoridades solo tenían una pista que indicaba que había sido vista por última vez en una finca cercana al lugar donde vivía, de resto era un total misterio su desaparición.

En su momento el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, aseguró que se había hecho la búsqueda con más de 30 personas y el apoyo de un drone térmico de la Policía Metropolitana, pero no se tenía ningún indicio sobre el paradero de la mujer.

Caracol Radio conoció que el cuerpo sin vida de Luz Angela Ortiz fue encontrado a unos 500 metros de la casa donde residía junto a su familia, por ahora no se han entregado detalles de las causas de su muerte, por lo que será el CTI de la Fiscalía el encargado de dar a conocer que sucedió.

“Nosotros hicimos la búsqueda los días lunes y el martes, las autoridades competentes como la Policía y la SIJÍN están investigando”, dijo en su momento el mayor Luis Fernando Vélez.

Desde el inicio de la búsqueda los habitantes del sector habían advertido que la parte donde se había extraviado era una zona alta, en la que hay varios caminos que llevan a unos potreros en los que hay barrancos por lo que se dificultaba la búsqueda.