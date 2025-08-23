Emergencias por incendios y vendavales afectan varios municipios del Huila

Neiva

En las últimas horas se presentaron varios eventos adversos en el departamento del Huila. En Neiva, tres incendios de cobertura vegetal dejaron cerca de tres hectáreas afectadas en la zona urbana, principalmente en la comuna 5, el asentamiento Los Andesitos y la avenida Inés García de Durán. Estos incidentes fueron atendidos oportunamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad.

De igual manera, en el municipio de Palermo se registró un incendio forestal en la vereda Porvenir, que afectó aproximadamente diez hectáreas de pasto, rastrojo y arbustos. La emergencia fue controlada por el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio, quienes evitaron que las llamas se extendieran hacia viviendas y cultivos cercanos.

Según Orlando Garzón, de la oficina de Gestión de Riesgo, comento que “en el municipio de La Plata se reportó un vendaval que dejó afectaciones parciales en al menos quince viviendas, principalmente en techos y cubiertas, lo que también ocasionó daños en algunos enseres. Las autoridades locales adelantan la verificación y evaluación de los daños para activar las ayudas correspondientes a las familias afectadas”.

La Oficina Departamental de Gestión del Riesgo recordó que agosto es un mes caracterizado por fuertes vientos dentro de la temporada seca, lo que incrementa el riesgo de vendavales e incendios forestales. Por ello, se recomienda a las comunidades y a las juntas de acción comunal revisar el estado de los techos, reforzar las estructuras y mantener activos los planes de contingencia.