El colombiano David Alonso destacó en clasificación del GP de Hungría: Busca primer triunfo en Moto2

David Alonso afronta su 14avo Gran Premio en la Moto2. El vigente campeón de la tercera categoría sigue con la ilusión de poder ganar su primera carrera en esta división, en la que el tercer lugar, logrado en el Gran Premio de Gran Bretaña, ha sido el más destacado hasta el momento.

Alonso viene haciendo buenas clasificaciones, pero en las carreras ha cometido errores que le han costado quedar en el primer lugar, como le sucedió en el GP de Austria, en el que partió en la quinta posición y luego, no pudo sellar el podio.

¿Cómo le fue a Alonso en la clasificación del GP de Hungría?

El joven de 19 años tuvo una muy buena práctica libre, pues terminó tercero con un tiempo de 01:40.728, superado solamente por los españoles Aarón Canet y Manuel González, el líder del Mundial de Moto2. Sin embargo, en la clasificación, Alonso no pudo mejorar ese registro inicial y su mejor vuelta fue de 1:40:737, por lo que saldrá en la octava casilla.

Sin embargo, no fue del todo mala la clasificación y destacó, pues saldrá desde la cuarta línea de la parrilla, justo al lado de su compañero de equipo, Daniel Holgado, que obtuvo un tiempo de 1:40.655. La pole position se la llevó el brasileño Diogo Moreira, quien ganó el GP de Austria.

Diogo Moreira will start from pole position tomorrow in #Moto2 ahead of Zonta vd Goorbergh and @18ManuGonzalez 🙌#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/NaLwxtz30o — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO la carrera del GP de Hungría

La carrera, de 22 vueltas, tendrá lugar este domingo 24 de agosto desde las 5:15 a.m. hora de Colombia. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney +.

David Alonso irá en búsqueda de remontar posiciones para llegar al primer lugar y así lograr su anhelado triunfo en Moto2. En la clasificación, marcha en el puesto 17 con 43 puntos.