Duranía le apuesta a proyectos turísticos

Las fincas cafeteras son los principales atractivos.

Panorámica de Durania

Panorámica de Durania(Foto http://gastronomiadurania.blogspot.com/)

En Durania, Norte de Santander, le están apostando a proyectos turísticos, como una de las principales líneas económicas de este municipio, ubicado a 45 minutos de Cúcuta.

“Durania es un municipio muy turístico, muy hermoso, su clima es muy agradable. Por eso, desde la administración municipal y nosotros como concejales, estamos muy enfocados en ayudar a todos aquellos emprendedores que, evidentemente, las condiciones laborales no son muy favorables, pero que a través de un emprendimiento turístico quieren salir adelante” dijo Geraldine Rincón, concejal de este municipio.

Indicó que “el punto principal de economía, es el turismo en Durania. Hay que aprovechar los senderos turísticos, además de sus puntos o fincas cafeteras”.

Rincón resaltó que “Durania se destaca por su gente muy amable, colaboradora, atenta y de ahí nuestro empeño en seguir trabajando en estos procesos, para ayudar a nuestra comunidad y promover nuestro municipio”.

Gracias a su clima templado, Durania se ha caracterizado por años como uno de los municipios más cafeteros de Norte de Santander.

