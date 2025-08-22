CORPOREDDEH llama la atención por aumento de secuestros en el Catatumbo

Catatumbo

Preocupados, así se encuentran los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en la región del Catatumbo, con el aumento de secuestros que se han presentado durante esta semana.

“Rechazamos rotundamente todo tipo de secuestro, venga de donde venga” dijo Nelson Arévalo, director de Corporeddeh capítulo Ocaña.

Aseguró que es importante también “explicar que por esta dinámica de la confrontación que se está presentando en la región, entre el ELN y las Disidencias de las FARC, se están presentando a diario esos desplazamientos, esas retenciones, por motivos de la guerra. También tenemos los secuestros extorsivos, cómo se han presentado en el municipio de Ocaña y la región del Catatumbo”.

Más información Consejo de Cúcuta alerta por demoras en el giro de recursos por parte del gobierno nacional

Y es que justamente esta semana, un menor de tan solo 17 años fue plagiado en la vereda Venadillo, minutos después que salió de su jornada escolar y se dirigía a su vivienda. El vehículo donde, se presume fue secuestrado, lo hallaron las autoridades incinerado en la vía que comunica con el municipio de Convención.

Así mismo, durante las últimas horas, un hombre identificado como Adis Arena fue secuestrado, al parecer, por el ELN, en la vía que comunico a Cúcuta con Tibú.

Hasta el momento, ningún actor armado se ha atribuido estos dos secuestros, mientras las autoridades continúan con su labor de búsqueda en la región.