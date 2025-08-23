Dos jóvenes mineros murieron asfixiados en un socavón en el sur de Bolívar

Cartagena

Dos mineros perdieron la vida tras quedar sin oxígeno en un socavón dentro de una mina de oro en zona rural del municipio de Norosí, sur de Bolívar.

Las versiones preliminares indican que los dos jóvenes entre los 25 y 30 años, murieron asfixiados luego de que se presentaba un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Mina Estrella.

Pese al esfuerzo desesperado de sus compañeros por sacarlos con vida del lugar, los dos mineros fueron encontrados sin signos vitales.

Este es el segundo hecho trágico similar que se registra en el sur de Bolívar en menos de una semana. Cabe recordar que el pasado martes 19 de agosto un minero falleció luego de que le cayera una piedra de gran tamaño encima en zona rural de Montecristo.