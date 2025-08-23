Contecar y Sociedad Portuaria de Cartagena nuevamente entre los mejores lugares de trabajo en Latam

Cartagena

Great Place To Work®, la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, incluyó a Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar en la lista Best Workplaces in Latin America™ de 2025. La muestra de la encuesta representa la experiencia laboral de 4,3 millones de empleados en América Latina.

Para formar parte de esta lista fue necesario superar ampliamente a empresas pares en toda América Latina, según lo medido por la Encuesta Trust Index™ de Great Place To Work, haber obtenido previamente la certificación de Great Place To Work Certification™ y ganar distinciones en las listas nacionales de Best Workplaces™.

El reconocimiento se otorga con base en datos confidenciales de encuestas que evalúan la experiencia de los empleados que generan confianza e impulsan el desempeño de sus organizaciones. Las empresas más competitivas crean experiencias saludables y consistentes para los empleados en todos los niveles de la organización.

“Nos llena de mucho orgullo hacer parte nuevamente de esta lista, con nuestras dos terminales de Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar, ya son 12 años midiendo nuestro clima laboral con Great Place to Work, lo que nos ha permitido, que año tras años, revisemos, planeemos y creemos nuevas y mejores condiciones para que nuestros colaboradores se sientan felices de trabajar en la organización y así, construir entre todos, una cultura de felicidad y calidad corporativa”, dijo Alfonso Salas Trujillo, gerente del Grupo Puerto de Cartagena.

“Nuestra gente hace que trabajar en Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar sea una experiencia muy especial todos los días. Los honramos y les agradecemos por todo lo que hacen para obtener este increíble honor”, aseguró Karina Kure, directora de Gestión Humana de ambas organizaciones

La lista de 2025 tiene dos segmentos, uno para empresas de entre 50 y 499 empleados (categoría pequeña y mediana empresa) a la que corresponde Contecar y otro para empresas con más de 500 empleados (categoría empresas grandes) a la que corresponde Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.

“Felicitaciones a las Best Workplaces in Latin America”, dice Michael C. Bush, CEO de Great Place To Work. “Estas empresas líderes están marcando el camino, construyendo lugares de trabajo que fortalecen a las comunidades, hacen a las naciones más prósperas y al mundo un lugar mejor”.