Balnearios de Salazar de las Palmas ahora cuenta con presencia diaria de organismos de socorro

Norte de Santander

Después de la tragedia presentada el pasado sábado 9 de agosto en balnearios de Salazar de las Palmas, las autoridades municipales activaron nuevas medidas para vigilar el comportamiento del río Peralonso.

Asegura Jesús Javier Lara, concejal de este municipio, que se temía una disminución de turistas a Salazar de las Palmas, por la tragedia presentada. Sin embargo, esto no fue así y los bañistas continúan asistiendo a su tradicional paseo de olla.

“Nosotros pensamos que se iba a disminuir la visita de los turistas, pero el pasado fin de semana, que fue festivo, llegaron más de 40 buses, muchos carros particulares, motocicletas” dijo el cabildante.

Resaltó que ahora se cuenta con la compañía constante de organismos de socorro y contratistas de la alcaldía, realizando vigilancia constante.

Así mismo, que una vez ocurrida la tragedia, se organizaron alarmas comunitarias con las familias de la ribera del río Peralonso, quienes informan cómo está el comportamiento del afluente.