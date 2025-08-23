ANT recupera 892 hectáreas en el Magdalena, predios antes usados para intereses ilegales

Magdalena

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó la recuperación de 892 hectáreas en los municipios de Sabanas de San Ángel y Santa Marta, predios que durante años permanecieron en poder de políticos y grupos armados ilegales.

En Sabanas de San Ángel, la entidad reasumió el control del predio Convención, de 741,29 hectáreas, que estuvo en manos del excongresista José del Rosario Gamarra Sierra, condenado en 2008 por nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Hoy, 145 familias campesinas recibieron estas tierras. “Estamos cumpliendo con el mandato de devolver la tierra a quienes históricamente fueron despojados y convertirla en escenarios de vida y producción para las comunidades rurales”, señaló Patricia Caicedo Omar, asesora Nacional de la Dirección General de la ANT.

En Santa Marta, también fueron recuperados los predios La Palestina, La Unión, Rancho Grande y El Centro, que se encontraban bajo usurpación. Uno de ellos estaba siendo ocupado por familiares del excongresista y exconcejal Alonso de Jesús Ramírez Torres, condenado en 2016 por parapolítica.

Con estas acciones, la ANT busca cerrar el ciclo de acaparamiento destinado a la ganadería y a negocios privados, y abrir paso a proyectos de soberanía alimentaria y desarrollo rural.

Para las comunidades campesinas, la recuperación representa una oportunidad largamente esperada. “Durante años vimos cómo estas tierras eran explotadas por otros mientras nuestras familias sobrevivían en la pobreza. Ahora tenemos la posibilidad de trabajarlas de manera colectiva y proyectar un futuro distinto”, expresó Kelly Patricia Viloria Polo, beneficiaria de tierras e integrante de la asociación ASOCASAN en San Ángel.

Agregó que el acceso a la tierra es un punto de partida para transformar la vida rural y que “lo que hoy recibimos no son solo hectáreas, sino la posibilidad de sembrar, producir y garantizar el bienestar de nuestros hijos”.