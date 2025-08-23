América vs. Nacional, clásico por la fecha 8 de la Liga: posibles nóminas, fecha y cómo seguir

América y Atlético Nacional se enfrentan en un clásico en el que pretenden olvidar la semana internacional que vivieron. Ambos cayeron eliminados de las competiciones: los Escarlatas de la Sudamericana, a manos de Fluminense, y los Verdolagas, desde los penales, contra São Paulo en octavos de Copa Libertadores.

Así las cosas, ambos llegan a este clásico buscando dejar atrás esa desazón. En el caso del local, de empezar a recomponer camino perdido en la Liga colombiana, pues se ubican en la casilla 18 con solo 4 puntos logrados de 15 posibles. Por su parte, los antioqueños, con una victoria, llegarán a 17 unidades y se mantendrán en la zona alta de la tabla.

América, a recomponer en Liga

No le queda otra opción al conjunto americano que recomponer en el rentado local. El técnico Gabriel Raimondi comenzó a ser cuestionado por la falta de resultados y en los últimos tres juegos por liga, terminó con derrota ante Santa Fe, Tolima y Pereira.

“Todos los clásicos son especiales, este de por sí tiene un valor agregado, necesitamos ganar y ellos también, nos jugamos mucho los dos equipos ” fueron las palabras de Gabriel Raimondi en rueda de prensa.

Por su parte, América lidia con un historial reciente adverso contra Nacional. Por Copa y Liga, no le gana desde hace cuatro partidos. El más reciente triunfo fue en el Pascual 4-1, bajo la entonces dirección del entrenador venezolano César Farías. Sin embargo, de los últimos 10 juegos, ha sido el único triunfo.

Para el duelo ante Nacional, una de las grandes novedades podría ser la inclusión del atacante Dylan Borrero, quien se ha perdido los últimos juegos por lesión.

Nacional, sin Libertadores, inicia la búsqueda del título

Con el objetivo frustrado de seguir avanzando en la competición internacional, no queda otra para el equipo antioqueño que ir detrás del trofeo de Liga y de Copa, para repetir lo hecho en el 2024. Su rendimiento en el rentado local no es malo, pues solo perdió un partido (ante Pereira), igualó 3 y ganó la misma cantidad.

Para este juego, el técnico Javier Gandolfi tendrá 3 bajas sensibles por lesión. No estarán el defensor central César Haydar, el delantero Dairon Asprilla y el volante argentino Juan Bauzá. La novedad es la recuperación de Billy Arce, quien se perdió el juego ante São Paulo en Brasil.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/FCcr6c6Tpj — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 23, 2025

Posibles nóminas

América: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña: Yerson Candelo, Marcos Mina, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jhon Murillo, Jhon Murillo y Rodrigo Holgado

DT: Gabriel Raimondi

Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

DT: Javier Gandolfi

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este domingo 24 de agosto desde las 6:20 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Usted podrá vivir las emociones por el streaming de Caracol Deportes y el minuto a minuto de caracol.com.co