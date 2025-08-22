Unitecnar obtiene reconocimiento internacional en competencia de Inteligencia Artificial en EE. UU.

La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – Unitecnar recibió un importante reconocimiento internacional durante su participación en la 10th North American Conference on Industrial Engineering and Operations Management Society International (IEOM Society International), celebrada en la Universidad Central de Florida, Estados Unidos.

La participación de Unitecnar en este encuentro constituye un logro de gran relevancia académica e investigativa, al haber obtenido el tercer lugar en la competencia internacional de Inteligencia Artificial (AI-ML Competition) con el proyecto Enhancing STEM Education with AI: Fostering Soft Skills and Inclusion.

Este reconocimiento, cuya publicación aparecerá en la serie Lecture Notes in Networks and Systems de Springer, demuestra la capacidad de la institución para desarrollar investigaciones de alto impacto en el campo de una Tecnología Emergente como la Inteligencia Artificial, aplicables a la mejora de los procesos educativos e institucionales. De esta manera, se fortalece la visibilidad internacional de la Institución y se evidencia su compromiso con la innovación, la calidad académica y la construcción de soluciones que contribuyen al desarrollo sostenible y la inclusión social.

“Este triunfo nos llena de orgullo y refleja el talento de nuestra comunidad académica. Desde Unitecnar seguimos trabajando por una formación de excelencia, impulsando la investigación y la innovación tecnológica, y proyectando a nuestros estudiantes en escenarios internacionales de alto nivel”, afirmó Libis Valdez, Directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de Unitecnar.