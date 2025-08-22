Senador José David Name: “La paz total fracasó” tras recientes atentados en el país

Si esta ley no es aprobada, por lo menos iniciará el debate sobre la información que está disponible en internet: José David Name. Foto: Colprensa( Thot )

El senador José David Name se pronunció tras los hechos terroristas ocurridos en Cali, Antioquia y Caquetá, que dejaron víctimas mortales y personas gravemente heridas.

En conversación con Caracol Radio, el congresista cuestionó la política de paz del Gobierno nacional y advirtió que el país atraviesa un retroceso en materia de seguridad.

“Esto lo que demuestra es que la paz total fracasó. Muchos de los que hacen hoy actos terroristas el Gobierno les dio un estatus de negociadores de paz”, afirmó Name, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas: “Un fuerte abrazo a las familias que hoy tienen algún familiar fallecido, también aquellas familias en Cali que están pasando por unas horas tan difíciles”.

El senador instó al Gobierno nacional a tomar decisiones más firmes frente a los grupos armados.

“El Gobierno no puede seguir con estos grupos armados sentados en una mesa de paz. Le hacemos un llamado a las fuerzas militares, de policía, ejército, fuerza aérea, a que pasen a la ofensiva, al señor presidente a tomar medidas enérgicas”.

“Volvimos a la época de violencia”

Name aseguró que la violencia se podría intensificar en el país debido a la disminución de la presencia militar en algunas zonas de Colombia.

“Por supuesto que se van a repetir porque el Ejército no tiene presencia en el territorio como hace cuatro o cinco años. Volvimos a la época de violencia”.

Además, criticó la decisión del Gobierno de no extraditar a cabecillas criminales y sostuvo que no hay razones políticas detrás de estos hechos: “Aquí esto es puro narcotráfico. Aquí no hay delitos políticos, aquí no hay que ellos busquen un tema de diálogo. No, no hay nada de eso. Y de una vez por todas el presidente tiene que entenderlo”.