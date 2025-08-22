“Selva” una búsqueda de la respuesta del vacío existencial

Los directores Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio, unieron sus esfuerzos para realizar “Selva”, un drama de ficción que se estrena el 23 de agosto en la Cinemateca de Bogotá luego tendrá su recorrido por el país. La película fue rodada los fines de semana, durante dos años en la capital de Colombia. Cuenta con las actuaciones de José Restrepo, Marcela Valencia y Laura Tobón.

En diálogo con Caracol Radio, Esteban Hoyos García sobre la creación de “Selva” dice, “esta película surge del deseo de Juan Miguel y mío de hacer cine realmente, nosotros estudiamos en la Universidad Nacional de Colombia en el 2019 y estábamos un poco desencantados con el tipo de trabajos que hay para los jóvenes en el mundo, es un sentimiento global e insatisfacción con las posibilidades y tener que trabajar para pagar el arriendo, es el espíritu que motivó la película”.

Cortesía: Película “Selva” Ampliar

“Selva” narra la historia de Julián, un hombre atrapado en la rutina de un call center, desconectado emocionalmente de su entorno y de sí mismo. En paralelo al vuelo desorientado de una misteriosa bandada de flamencos sobre Bogotá, Julián emprende su propio viaje introspectivo por la ciudad. Una llamada inesperada lo sacude y lo lanza a un recorrido por calles, recuerdos y afectos perdidos, en busca de una respuesta a su vacío existencial.

El largometraje que fue beneficiario del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), en las modalidades de Desarrollo y Posproducción, la cinta participó en el Work in Progress del Festival de Cine de San Sebastián y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Contará con un plan de exhibición que inicia en Bogotá, tendrá exhibiciones y conversatorios en la Universidad Nacional en alianza con el Festival Equinoxio.El recorrido continúa en Cali en septiembre, sigue en Manizales en colaboración con la Universidad Nacional de Caldas y Cinespiral y en octubre la gira llegará a Medellín en colaboración con la Universidad de Antioquia y Procinal Las Américas. “Selva” es distribuida por la Agencia de Promoción y Distribución DOC:CO.