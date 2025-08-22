Sebastián López: “Uribe será el articulador de una megacoalición para 2026″

Colombia

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá haya ordenado la libertad inmediatamente del expresidente Álvaro Uribe el pasado miércoles 20 de agosto, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López mediante un comunicado en sus redes sociales aseguró que Uribe será el gran articulador de una coalición de partidos para enfrentar al petrismo en las elecciones presidenciales de 2026.

López explicó que, antes de consolidar esa alianza, el Centro Democrático debe definir a su candidato. “Muy pronto vamos a escoger nuestro candidato dentro del Centro Democrático, se va a hacer una encuesta”, afirmó.

El concejal subrayó que Uribe ya está en conversaciones con otras colectividades. “El presidente Uribe es hoy el gran articulador de una gran coalición por Colombia. Tiene conversaciones con la mayoría de partidos políticos que no acompañan a Gustavo Petro, buscando la persona y el mecanismo que pueda permitir ganar la presidencia en el 2026 y reventar las urnas”, señaló.

Asimismo, consideró que la libertad del expresidente fortalece a la oposición. “Hoy con Uribe en libertad no solo le permite al Centro Democrático continuar su campaña eligiendo muy pronto un candidato presidencial, sino que será el gran articulador de la coalición que nos va a permitir recuperar a Colombia”, sostuvo López.