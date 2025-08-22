Prometido y cumplido: Gobernador Yamil Arana entregó el nuevo estadio de fútbol en Talaigua

Durante años, esta infraestructura deportiva sufrió un notable deterioro debido al paso del tiempo y a la problemática de inundaciones que afectan a la zona. La remodelación, impulsada por la Gobernación de Bolívar, responde a la necesidad urgente de recuperar un espacio vital para el encuentro social, el desarrollo deportivo y el bienestar de los talaigüeros.

El nuevo escenario deportivo, que abarca un área total de 9.960 metros cuadrados, fue transformado con una intervención integral que incluye:

• Cancha en grama natural para fútbol 11, con cerramiento perimetral de alto impacto, bancos técnicos y moderno sistema de riego.

• Graderías en concreto con silletería para 716 espectadores, acompañadas de camerinos, baños y zonas de circulación.

• Sistema de iluminación que permite el desarrollo de competencias en horario nocturno.

• Parque infantil y biosaludable, con 37 unidades de juegos, pensado para fomentar el deporte y la recreación en todas las edades.

• Zonas verdes, zonas duras, áreas de encuentro y espacios accesibles para personas con movilidad reducida (PMR).

• Zona de parqueaderos para mayor comodidad de los asistentes.

“El nuevo Estadio 16 de Agosto es más que un escenario deportivo; es un espacio de encuentro, de sueños y de oportunidades para nuestra juventud. Con esta obra, reafirmamos que el deporte es motor de inclusión, salud y desarrollo social en Bolívar”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí durante el acto de entrega.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso con la dignificación de los espacios públicos, la promoción del deporte y el fortalecimiento del tejido social en los municipios del departamento.

Además, la Gobernación de Bolívar adjudicó tres estadios:

Clemencia, Santa Rosa del Sur y Santa Rosa de Lima. Actualmente se avanza en la construcción de la cancha de fútbol 11 del barril Belén, en San Pablo, sur de Bolívar.