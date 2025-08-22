Lorena Céspedes, la periodista colombiana que conquista el periodismo político en Estados Unidos

En el competitivo mundo del periodismo político, donde la inmediatez a veces amenaza la profundidad, la periodista colombiana Lorena Céspedes González ha logrado construir en apenas cuatro años una carrera marcada por la investigación rigurosa, la ética informativa y una sensibilidad especial hacia las comunidades latinas y más vulnerables.

Nacida en Colombia y radicada en Estados Unidos, Céspedes se graduó en Periodismo Digital por la Florida International University (FIU), donde más tarde iniciaría una Maestría en Ciencias de la Comunicación. Desde sus primeros pasos, demostró que el periodismo, para ella, era más que un oficio era una vocación. “Contar historias no es solo informar, es darle voz a quienes no la tienen”, ha expresado en entrevistas anteriores, una frase que se ha convertido en su brújula profesional.

De las aulas a la prensa nacional

Su debut en la prensa llegó con Caplin News, medio digital de FIU, donde trabajó como reportera multimedia. Allí produjo más de una decena de artículos y reportajes en español e inglés, abordando temas tan diversos como salud mental, justicia criminal, cultura y migración, música y cultura. Fue así como dio su primer gran salto a la prensa nacional, con una publicación en el prestigioso periódico Miami Herald. Un hito para su carrera, ya que se trataba de a penas la segunda historia que escribía en su formación como periodista.

El salto a medios nacionales no se detuvo ahí. Céspedes también ha publicado en Europa Press, sumando experiencia en el periodismo internacional y fortaleciendo su especialización en temas políticos y de impacto social.

Su capacidad para investigar, redactar y producir piezas audiovisuales la llevó a recibir en este 2025, su primer gran reconocimiento, ser premiada por la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) con el tercer lugar en la categoría de Mejor Historia Investigativa, con una historia sobre el encarcelamiento masivo y ciclico de personas con enfermedades mentales en el condado de Miami Dade. Este galardón confirmó lo que sus colegas ya sabían: Céspedes no solo informa, sino que también logra que las historias generen impacto y reflexión.

Actualmente, Lorena se desempeña como asistente de producción en Comercio TV, canal con sede en Miami enfocado en noticias económicas, financieras y de actualidad. Su labor incluye la producción de segmentos informativos, coordinación editorial, elaboración de guiones, gestión de redes sociales y la cobertura de eventos especiales. Su enfoque multiplataforma refleja una comprensión clara de las exigencias del periodismo contemporáneo, donde las noticias deben adaptarse a diversos formatos y audiencias.

Periodismo con propósito

Si hay un rasgo que define su estilo, es su compromiso con la representación y defensa de las comunidades hispanas en Estados Unidos. “Mi meta es que nuestras historias no sean invisibles en la agenda pública”, afirma. Esta visión ha guiado su trabajo en coberturas sobre migración, desigualdad social y participación política de la comunidad latina.

Su dominio del español y el inglés le ha permitido llegar a públicos diversos, y sus habilidades en herramientas como Adobe Premiere, Final Cut y WordPress le han dado la versatilidad para producir contenido de calidad en cualquier formato.

A sus 26 años, Lorena Céspedes pertenece a una nueva ola de periodistas latinos que no solo buscan informar, sino también provocar conversaciones y cambios. Su formación académica, experiencia en medios digitales y televisivos, y capacidad para moverse entre el periodismo político e investigativo la convierten en una figura a seguir.

En un contexto mediático donde la polarización y la sobreinformación amenazan la confianza en la prensa, Céspedes representa una apuesta por el periodismo honesto, crítico y humano. Su trayectoria demuestra que, incluso en una industria saturada, todavía hay espacio para las voces que combinan profesionalismo con un compromiso real hacia las comunidades que representan. El futuro parece tener reservado un lugar destacado para Céspedes, quien ha dejado claro hasta ahora, que seguirá usando el periodismo no solo para contar lo que pasa, sino para cuestionar por qué pasa y a quién afecta.