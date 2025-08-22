La obra de remodelación del hospital de Los Patios está próxima a ser entregada

Norte de Santander

En su visita a la zona de frontera, el Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, estuvo visitando las obras de remodelación del hospital del municipio de Los Patios.

“El ministro vino a visitar la obra, el avance de nuestro hospital del municipio de Los Patios, que ya vamos aproximadamente en el 86%” dijo Alexi Valencia, alcalde de este municipio.

Indicó el mandatario que el jefe de esta cartilla llegó “con buenas noticias, apoyándonos en esta gran obra. Agradecemos al Ministro, agradecemos al señor presidente, que ha invertido en el municipio de Los Patios”.

Valencia reveló que se espera que, durante los próximos seis meses, este hospital entre en funcionamiento.

“Tenemos un compromiso para el mes de enero, de tener listo nuestro hospital del municipio de Los Patios. Pero aparte de esto, tenemos una gran noticia que manifiestan ellos y es que buscamos que el municipio de Los Patios, siga siendo de segundo nivel, pero con servicios de tercer nivel. ¿Qué significará esto? Que vamos a tener mejores servicios, especialistas, para todos los patienses".

Alexi Valencia indicó además que se continúa con el compromiso, con todos los patienses, de mejorar los puestos de salud existentes y la proyección de construcción de nuevas infraestructuras.