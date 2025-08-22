Del 25 al 29 de agosto se realizará en Cúcuta audiencias de exjefes paramilitares ante la JEP

Cúcuta

Del 25 al 29 de agosto se realizará, en Cúcuta, varias audiencias ante la JEP, con la participación de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”.

“Hace mes y medio, fuimos notificados por parte del señor magistrado de Barranquilla, que viene a realizar estas actividades acá. Por tal motivo, la gobernación de Norte de Santander, ha adelantado tres acciones de coordinación, con la rama judicial, con salud, con la misma policía y los organismos de seguridad que tiene el palacio, para finiquitar todas las acciones. Se espera que por audiencia asistan entre 70 y 80 personas” dijo George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander.

Resaltó que se espera que víctimas, no solamente de Cúcuta, sino del departamento e incluso del país, asistan a estas audiencias.

Enfatizó que Mancuso no estará presente durante estas jornadas. “Pero sí hay una coordinación para que ellos estén de manera virtual”.

Así mismo, indicó que la participación de las víctimas está siendo coordinada por la JEP, quienes las están siendo citadas, previamente, a cada jornada.

Se espera que, durante estas audiencias, los exjefes paramilitares puedan dar a conocer coordinadas de fosas comunes, sobre la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela.