“La estranguló y la asfixió”: lo que realmente ocurrió con la joven periodista que cayó de noveno piso

Tras casi un mes de aquel domingo 27 de julio, día en que Laura Camila Blanco murió en extrañas circunstancias tras caer del noveno piso de un edificio en Bogotá, por fin la verdad sale a la luz.

Este 21 de agosto fue capturado e imputado por feminicidio agravado, quien era su compañero sentimental, Óscar Santiago Gómez.

En la audiencia desarrollada ante el juez 67 de Control de Garantías, la Fiscalía reveló lo que realmente ocurrió con la joven periodista: su exnovio la estranguló y luego la lanzó por la ventana.

Lo que pasó el 27 de julio: A Laura Camila la lanzaron por la ventana

“El 27 de julio de 2025 en una vivienda (...) Oscar Santiago procedió a cometer contra la víctima maniobras de asfixia por sofocación y por estrangulamiento. Y cuando Laura Camila, se encontraba en estado agónico, procedió, obviamente con la voluntad y conocimiento de cometer un feminicidio, a arrojarla por una ventana que se ubica en un noveno piso, aterrizando la víctima en el primero y causándose así la muerte”.

El fiscal que asumió la investigación explicó también que la relación entre Oscar Santiago Gómez Leal y Laura Camila Blanco Osorio, “estuvo determinada por violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, que se concretó en múltiples oportunidades en acciones como llamar a la víctima gorda, llamarla prostituta, revisarle su celular, celarla constantemente".