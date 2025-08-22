José Capoccia, el empresario que se consolida con liderazgo, y eficiencia en el reciclaje de metales

Con una sólida carrera de más de 20 años, José Gregorio Capoccia ha desarrollado un perfil profesional integral que combina habilidades técnicas, visión estratégica y un liderazgo enfocado en resultados. En la última década, su trayectoria ha dado un salto cualitativo, especialmente en el sector del reciclaje automotriz y la logística, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

Una visión integral de la logística y el transporte

En su labor al frente de Materiales Sampedro en Venezuela.[LF1] , Capoccia ha demostrado una capacidad notable para gestionar operaciones logísticas de gran escala. Su trabajo ha incluido la planificación de rutas para una flota de nueve camiones, asegurando entregas rápidas, seguras y en tiempo récord. Este control sobre cada etapa del proceso le ha permitido garantizar un nivel de servicio que ha posicionado a la empresa como un referente en despachos óptimos.

Su experiencia internacional en Estados Unidos con Tennessee Auto Salvage & Recycling y en Orlando Auto Parts & Recycling le permitió ampliar su enfoque hacia la logística de reciclaje automotriz. Allí coordinó la recolección y desmantelamiento de cientos de vehículos mensuales —de 600 en Tennessee a un promedio de 900-1.000 en Orlando—, lo que exigió una precisión operativa milimétrica y una optimización constante de procesos.

Liderazgo activo

Capoccia ha ejercido como Gerente de Recursos Humanos durante la mayor parte de su carrera reciente. En este rol, no solo ha dirigido equipos numerosos —hasta 36 personas en Materiales Sampedro y 26 en Orlando Auto Parts & Recycling—, sino que ha desarrollado programas de capacitación que permiten a los empleados adaptarse a distintos puestos de trabajo. Este enfoque versátil ha asegurado que cada miembro del equipo pueda contribuir al cumplimiento de metas de producción y mantener la calidad en niveles exigentes.

Su liderazgo se caracteriza por la cercanía con el equipo, la comunicación efectiva y la creación de entornos de trabajo organizados, donde la planificación y la resolución rápida de problemas son prioridades.

Estrategia y control en compras y costos

Otro de sus puntos fuertes es la Gerencia en Análisis de Costos y Coordinación de Compras. A lo largo de estos años, Capoccia ha diseñado e implementado estrategias de adquisición de insumos clave, asegurando disponibilidad, control presupuestario y eficiencia económica. Su capacidad para equilibrar calidad, precio y tiempos de entrega ha sido crucial para mantener la competitividad de las operaciones que ha dirigido.

Como gerente de operaciones, Capoccia ha introducido mejoras sustanciales en la gestión de tiempo, en la distribución de recursos y en la coordinación de equipos especializados. Su profundo conocimiento de la industria del reciclaje —especialmente en identificación, clasificación y manejo de minerales ferrosos y no ferrosos— le ha permitido garantizar estándares internacionales de calidad y eficiencia operativa. Además, su experiencia incluye la adaptación de procesos a las variaciones del mercado de materias primas, un factor clave para mantener la rentabilidad en un sector altamente dinámico.

Un perfil global y adaptable

Multilingüe, con dominio profesional del español y competencias intermedias en inglés, italiano y portugués, Capoccia se mueve con soltura en entornos internacionales y multiculturales. Su capacidad de adaptación le ha permitido integrarse y liderar equipos en distintos países, siempre manteniendo un enfoque proactivo y orientado a resultados.

José Capoccia ha demostrado ser un profesional que combina una visión estratégica con una sólida capacidad operativa. Su experiencia en logística, reciclaje, gestión de recursos humanos y control de costos lo posiciona como un líder capaz de impulsar la eficiencia y la innovación en cualquier organización que requiera operaciones robustas y bien coordinadas. Su trayectoria es prueba de que el compromiso, la organización y el liderazgo son pilares esenciales para el éxito sostenido en entornos de alta exigencia.