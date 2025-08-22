Fortaleza Rock 2025: concierto gratis de Allison, Los PetitFellas, La Derecha y muchos más en Cajicá

Bogotá D. C.

Este fin de semana, del 23 al 24 de agosto, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, se llevará a cabo la edición 2025 del Fortaleza Rock, que tendrá como artistas invitados bandas de la talla de Allison, Los PetitFellas o La Derecha, que se estarán presentando de forma gratuita en el Estadio Municipal Tigre Moyano - Campo Alterno.

Será la edición número 14 de este festival, que consiste en una plataforma para proyectos musicales emergentes, en tanto que tendrá la participación de doce artistas seleccionados tras una convocatoria para presentar sus propuestas artísticas en este evento, que también cuenta con seis artistas invitados.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá (InsCultura) es el ente encargado de organizar este festival, que promete ser más que dos días de música en vivo en este municipio ubicado al norte de Bogotá; también un punto de encuentro entre artistas y sus distintos proyectos musicales, y el público, que podrá disfrutar de este evento que reúne sonidos locales e internacionales.

Allison, Los PetitFellas, La Derecha: un cartel de talla internacional y con grandes artistas nacionales del género en el Fortaleza Rock de Cajicá

Después de una larga jornada en la que se presentará la primera tanda de artistas que superaron la convocatoria para presentarse en el Fortaleza Rock durante el sábado, Krönös y La Derecha cierran el primer día del festival con broche de oro.

Krönös es una banda de hard rock, con más de 30 años de historia desde su nacimiento en Cali a mediados de la década de 1980. A lo largo de toda su trayectoria musical, esta agrupación ha acompañado a bandas como Soda Stereo, Guns N’ Roses, Mago de Oz, The Who, Rata Blanca, entre muchas otras, en sus presentaciones en Hispanoamérica.

En tanto, La Derecha, una de las agrupaciones que encabezó el cartel del Rock al Parque 2025 y otro proyecto con más de 30 años de historia, tocará sus éxitos más reconocidos como Ay Qué Dolor, El Puñal o Lola, que hacen parte de sus discografía, que comprende cinco álbumes.

El domingo, será el turno de Los PetitFellas, Xmosis y Allison para cerrar el festival por lo alto.

Los PetitFellas son una banda bogotana que fusiona el rock con el hip-hop, el jazz, el rap y otros estilos musicales, que los han llevado a consolidarse como uno de los proyectos independientes más interesantes de Latinoamérica, después de la publicación de tres álbumes, al que se sumará uno nuevo en los próximos meses, el cual se encuentran preparando en su lugar de residencia actual: Ciudad de México.

Por su parte, Xmosis es la reinvención de aquel proyecto musical conocido como Ekhymosis, que vio el origen de Juan Esteban Aristizábal, quien luego brilló a nivel solista como Juanes. Pero de vuelta con Xmosis, este proyecto busca retomar las raíces de una banda caracterizada por su sonido enérgico que fusiona elementos del rock con el metal moderno.

Finalmente, Allison, una agrupación mexicana escuchada por más de un millón de personas al mes en Spotify, le dará el toque nostálgico a la última presentación del Fortaleza Rock 2025, performando sus temas más populares como ‘Frágil’ o ‘Memorama’.

Este proyecto, pionero del rock alternativo en Latinoamérica, está de gira en su país y en la región, visitando otros países como Panamá, Perú, Costa Rica y Estados Unidos, junto a Colombia, para presentar su nueva música, nueve años después del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio.

Trece proyectos emergentes de la escena local hacen presencia en este festival

Alarma de Humo IMCTC es el sexto artista invitado por el InsCultura para la edición 2025 del Fortaleza Rock, pero también es uno de los trece proyectos emergentes de la escena local que toma pista en este festival.

Anarko Muiscas, Ashpth EFAT La Calera, Camila y las Hadas de Bóxer, Corazón Derecho, Elven Forever Crescendo Chía, Fátima Push, Guáchez, Independientes 81, Soul Terra, The Rodgers, y Volukris son los 12 artistas que avanzaron tras la convocatoria para participar en este evento.

Los horarios programados para las presentaciones de los 18 artistas del festival pueden ser consultados en la página web del InsCultura.

Así, el Fortaleza Rock se consolida como un espacio accesible y gratuito para conectarse con toda clase de sonidos del género en la región, que crece con la participación de sus artistas invitados, pero le brinda una plataforma muy interesante a artistas emergentes para presentar sus proyectos.