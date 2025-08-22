Escuela Taller abre convocatoria para programa técnico laboral de Confecciones: ¿cómo inscribirse?

Cartagena

La Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano en oficios tradicionales y modernos, anuncia a los jóvenes cartageneros que las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de agosto para pertenecer al programa técnico laboral de Confecciones, en el marco de su reapertura en este 2025 después de 10 años.

Este escenario real fue posible gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, contribuyendo a la realización de un espacio completamente dotado a disposición de los aprendices con distintas máquinas de coser, tales como plana, collarina o recubridora, fileteadora, de codo o cerradora, encauchadora, pega botón, bordadora, ploter, abre hojal y mucho más, con el único propósito de seguir transformando vidas como parte del compromiso de formación que tiene la Etcar para que desarrollen sus conocimientos y habilidades bajo la metodología ‘Aprender haciendo’.

Este programa de formación está dirigido a jóvenes que tengan conocimientos básicos en confecciones y patronaje, y que además, cuenten con todos los requisitos necesarios para su inscripción: tener entre 18 y 28 años de edad, fotocopia de cédula, certificado de EPS o Fosyga, una foto tamaño carnet, diploma de bachillerato o certificado de estudio de último año cursado, certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional y, por último, un recibo de servicio público.

Si desea iniciar su proceso de formación de manera gratuita, donde además contará con un apoyo nutricional, las puertas de la Escuela Taller Cartagena de Indias están abiertas en el barrio Getsemaní, calle El Guerrero, donde deberá llevar los documentos en los horarios de atención: de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde.

“Será importante para la Escuela Taller Cartagena de Indias contar con ustedes y afianzar sus competencias para patronar y proyectar vestuarios, técnicas de diseño, operar equipos de confección según procedimientos y manuales técnicos. Que sea la transformación de vida de nuestros jóvenes cartageneros el impulsor para continuar trabajando, como bien lo dice el alcalde Dumek Turbay Paz, con fuego en el corazón”, dijo la directora General de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Sandra Schmalbach.