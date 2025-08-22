En Bogotá fueron encontradas más de 100 tarjetas sim que serían utilizadas para la extorsión

Bogotá

Indicaron las autoridades que el operativo se hizo durante más de 4 horas y allí, 500 Policías, junto a distintas entidades del Distrito se adentraron en la zona de tolerancia del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos e inspeccionaron varios establecimientos comerciales que fueron reportados por la ciudadanía como lugares donde presuntamente se estarían cometiendo delitos.

En total fueron encontradas 111 sim cards totalmente numeradas y en orden por lo que se investiga si serían utilizadas específicamente por un ‘call center extorsivo’. Los chips de comunicación estaban escondidos en un zapato al interior de una carreta que la estaba abandonada en plena vía pública en este sector de la ciudad.

Además de este hallazgo, en medio de los operativos fueron inspeccionados varios bares, hoteles, moteles, pagadiarios, establecimientos de autopartes y bodegas de reciclaje de la zona , donde se encontraron estupefacientes en diferentes presentaciones, cigarrillos de marihuana, bazuco y hasta la gramera que utilizaban los delincuentes para alimentar la cadena criminal.

En una de las habitaciones de los establecimientos inspeccionados, que se encontraba sola, se encontraron tres pasaportes con 70 cigarrillos de marihuana y armas cortopunzantes. Todos estos elementos quedaron en poder de las autoridades.

“La información de la ciudadanía nos permitió dar este resultado. Así, de la mano de la gente de cada barrio, estamos trabajando para impactar a estas cadenas criminales. Con la Policía Metropolitana de Bogotá vamos a seguir en el sector, identificando los puntos de riesgo. Llegaremos hasta el último rincón para garantizar más seguridad”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

El polígono registrado durante el operativo corresponde a las carreras 20 a la 23 con calles 66 hasta la 69, barrio Siete de Agosto.