El Pulso del Fútbol, 22 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre las obligaciones de Hernán Torres con Millonarios

Juan S Cedeño Vargas

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de Hernán Torres al banquillo de Millonarios, tras la salida de David González. César dijo: “Ya está oficializada la llegada de Hernán Torres a Millonarios y no sé si sea una transición. Millonarios está destrozado anímicamente, no sé si pueda clasificar a los ocho”. Sobre el tema Steven agregó: “No es una transición porque Hernán ya sabe a lo que llega a un equipo en una difícil situación y al que la única opción que le sirve es ganar”.

