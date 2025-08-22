El Pulso del Fútbol, 22 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre las obligaciones de Hernán Torres con Millonarios
El Pulso del Fútbol, 22 de agosto de 2025
43:15
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Hernán Torres (izquierda). Foto: X Millonarios.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de Hernán Torres al banquillo de Millonarios, tras la salida de David González. César dijo: “Ya está oficializada la llegada de Hernán Torres a Millonarios y no sé si sea una transición. Millonarios está destrozado anímicamente, no sé si pueda clasificar a los ocho”. Sobre el tema Steven agregó: “No es una transición porque Hernán ya sabe a lo que llega a un equipo en una difícil situación y al que la única opción que le sirve es ganar”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube