El latino Luis Alberto Díaz es galardonado con el Gold Stevie®️ Award 2025

El 13 de agosto de 2025, la prestigiosa organización internacional The Stevie®️ Awards anunció a los galardonados de los International Business Awards 2025, considerados los premios de negocios más importantes del mundo. En esa ocasión, Luis Alberto Díaz fue honrado con el Gold Stevie®️ Award como Ejecutivo del Año en el área de Servicios Empresariales o Profesionales, en reconocimiento a su labor como CEO de LML Consulting International Inc. (LML Translations) Este reconocimiento no solo celebra su liderazgo empresarial, sino que también valida una trayectoria marcada por la excelencia en la interpretación, la traducción y la gestión de proyectos multilingües con impacto social.

Los Stevie®️ Awards fueron creados en 2002 para reconocer públicamente los logros y contribuciones positivas de organizaciones y profesionales en todo el mundo. Hoy son considerados uno de los premios más codiciados en el ámbito empresarial. Sus jurados incluyen a ejecutivos, innovadores y educadores de gran prestigio, y más de 1 000 profesionales participan anualmente en el proceso de evaluación. Los ganadores de los International Business Awards®️ se determinan tras un riguroso proceso de más de dos meses, en el que más de 250 expertos de todo el mundo puntúan a los candidatos en diversas categorías que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida empresarial.

La carrera de Luis Alberto Díaz, sin embargo, comenzó mucho antes de recibir este galardón. Su primer gran hito llegó en 2010 cuando obtuvo el título de Intérprete Público, un reconocimiento oficial reservado a profesionales que superan un proceso de evaluación altamente riguroso. A partir de allí, su camino se ha caracterizado por la consolidación de alianzas globales, la dirección de equipos lingüísticos de gran escala y la incorporación de soluciones innovadoras que combinan precisión lingüística con visión empresarial.

Con formación en Administración de Empresas en la Universidad Católica Andrés Bello y preparación internacional en Estados Unidos —incluyendo el ELS Master Level II en Stetson University y la certificación como instructor de inglés en Berlitz Institute—, Díaz se ha destacado como un profesional versátil capaz de moverse entre el mundo académico, corporativo y tecnológico. Su dominio nativo del inglés y el español, junto con competencias intermedias en francés, lo han convertido en un puente natural entre culturas y mercados.

Desde 2016 ha liderado proyectos con agencias globales de servicios lingüísticos, gestionando cuentas clave para empresas de talla mundial. En 2023 sumó a ClickUp como cliente directo, llevando soluciones de localización al mercado latinoamericano y contribuyendo al crecimiento de esta plataforma SaaS en la región. En paralelo, desde 2021 desempeñó un rol estratégico en la adaptación de distintas plataformas de Intuit para mercados latinoamericanos y los usuarios hispanohablantes de Estados Unidos, supervisando la calidad lingüística de interfaces de usuario, materiales de mercadeo y atención al consumidor. Su trabajo permitió que millones de personas tuvieran acceso a servicios fiscales en su idioma, mejorando la inclusión financiera en uno de los sectores más sensibles de la vida ciudadana.

En 2024, como CEO de LML Consulting International Inc., dio un paso más allá al implementar flujos de trabajo que integran inteligencia artificial con supervisión profesional, logrando eficiencia sin sacrificar calidad. Esa capacidad de combinar innovación tecnológica, liderazgo empresarial y compromiso social fue precisamente uno de los factores que lo hicieron merecedor del Gold Stevie®️ Award. A su vez, su publicación en la revista especializada Multilingual y su rol como intérprete en la expansión internacional de Siora Surgicals en América Latina, demuestran la amplitud y solidez de su influencia en el sector.

Más allá de los reconocimientos, Luis Alberto Díaz concibe su labor como una misión: derribar barreras lingüísticas y culturales para garantizar acceso equitativo a servicios esenciales como la salud, la justicia y las finanzas. A través de LML Consulting International Inc., impulsa proyectos que combinan localización ética, responsabilidad social y generación de empleo, aportando valor tanto a empresas globales como a comunidades locales.

El Gold Stevie®️ Award 2025 no solo celebra una trayectoria profesional destacada, sino que reafirma el papel de Luis Alberto Díaz como un líder comprometido con construir puentes entre culturas, abrir oportunidades para los hispanohablantes y demostrar que la diversidad lingüística es, en realidad, una de las mayores fortalezas del mundo empresarial moderno.