Al CampoAl Campo

Popayán es sede de la feria mundial Cauca Sabe a Café

Maestros del café, estarán en la primer triatlón cafetera que se hace en Colombia

A close-up of a barista making a delicious latte coffee with milk.

A close-up of a barista making a delicious latte coffee with milk. / Catherine Falls Commercial

Desde hoy y durante todo el fin de semana, Popayán acoge una nueva edición de la Feria Mundial “Cauca sabe a café”, un evento que reúne a los actores más destacados de la cadena de valor del café. Productores, expertos tostadores, catadores, baristas, turistas y amantes del café se darán cita en esta ciudad para participar en una programación que combina ciencia, cultura, gastronomía, tecnología, competencias innovadoras y negocios del sector cafetero.

La Feria se desarrolla en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Cauca, espacio que acogerá a 140 expositores nacionales e internacionales. Estos presentarán muestras innovadoras con el objetivo de conectar a los diferentes integrantes del sector, intercambiar conocimiento especializado y premiar la calidad del café producido en la región y en otros puntos del planeta.

Este encuentro se consolida como una plataforma clave para fortalecer la cadena productiva del café, promover el desarrollo sostenible y posicionar a Popayán y al Cauca como referentes mundiales en la industria cafetera. La Feria “Cauca sabe a café” ofrece así una experiencia integral donde tradición e innovación se unen para celebrar la cultura del café.

“No se tratará solo de habilidad técnica, sino de articulación, conocimiento, trabajo en equipo y pasión por el café. Esta competencia —única en su tipo en Colombia— proyecta al Cauca como territorio innovador en el arte de pensar, vivir y consumir el café. La importancia de la integración generacional que en esta y otra competencia se facilita” destacó Roberto Castrillón Simmonds, Director ejecutivo del Comité del Cauca.

Dijo que la Feria Mundial: Cauca Sabe a Café, espera recibir más de 13 mil asistentes, dinamizando la economía local, hotelería, turismo, comercio, transporte, exaltando el trabajo de los caficultores y posicionando al Cauca como un territorio en paz, líder en innovación cafetera.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad