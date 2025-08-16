Popayán es sede de la feria mundial Cauca Sabe a Café

Desde hoy y durante todo el fin de semana, Popayán acoge una nueva edición de la Feria Mundial “Cauca sabe a café”, un evento que reúne a los actores más destacados de la cadena de valor del café. Productores, expertos tostadores, catadores, baristas, turistas y amantes del café se darán cita en esta ciudad para participar en una programación que combina ciencia, cultura, gastronomía, tecnología, competencias innovadoras y negocios del sector cafetero.

La Feria se desarrolla en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Cauca, espacio que acogerá a 140 expositores nacionales e internacionales. Estos presentarán muestras innovadoras con el objetivo de conectar a los diferentes integrantes del sector, intercambiar conocimiento especializado y premiar la calidad del café producido en la región y en otros puntos del planeta.

Este encuentro se consolida como una plataforma clave para fortalecer la cadena productiva del café, promover el desarrollo sostenible y posicionar a Popayán y al Cauca como referentes mundiales en la industria cafetera. La Feria “Cauca sabe a café” ofrece así una experiencia integral donde tradición e innovación se unen para celebrar la cultura del café.

“No se tratará solo de habilidad técnica, sino de articulación, conocimiento, trabajo en equipo y pasión por el café. Esta competencia —única en su tipo en Colombia— proyecta al Cauca como territorio innovador en el arte de pensar, vivir y consumir el café. La importancia de la integración generacional que en esta y otra competencia se facilita” destacó Roberto Castrillón Simmonds, Director ejecutivo del Comité del Cauca.

Dijo que la Feria Mundial: Cauca Sabe a Café, espera recibir más de 13 mil asistentes, dinamizando la economía local, hotelería, turismo, comercio, transporte, exaltando el trabajo de los caficultores y posicionando al Cauca como un territorio en paz, líder en innovación cafetera.