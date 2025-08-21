Lanzan la estrategia “Casa-Escuela” para promover hogares libres de violencia en Cartagena

La Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción – FUNSAREP, en alianza con OXFAM Colombia y diversas organizaciones nacionales, lanza en Cartagena la innovadora estrategia pedagógica “Casa-Escuela”, un espacio único ambientado como un hogar real para promover la igualdad de género y la construcción de entornos libres de violencia.

La “Casa-Escuela” busca transformar la cotidianidad del hogar en un laboratorio pedagógico donde se cuestionen los estereotipos de género, las prácticas de crianza violentas y la distribución desigual de las tareas de cuidado. En este espacio se realizarán talleres participativos, juegos de roles y jornadas de autocuidado que invitan a la comunidad a reflexionar y construir nuevas formas de convivencia familiar basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Ambientada con sala, cocina, comedor, habitación y baño, la Casa-Escuela reproduce la vida doméstica real para facilitar la identificación de dinámicas familiares que perpetúan la violencia y las desigualdades. Allí, niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres podrán dialogar sobre sus roles y experiencias, proponiendo alternativas para hogares más justos y protectores.

Agenda de actividades (Agosto – noviembre 2025):

• Agosto: “La casa donde todo parece normal, pero hay violencia”

• Septiembre: “La casa donde tu voz hace el cambio”

• Octubre: “La casa de las niñas”

• Noviembre: “La casa donde no se tolera ni justifica la violencia”

La primera semana de actividades se desarrollará del 20 al 23 de agosto con encuentros comunitarios que incluyen:

• Miércoles 20: jóvenes del colectivo Combo Caribe.

• Jueves 21: mujeres adultas mayores de la comunidad El Camino de Emaús.

• Viernes 22: hombres de la comunidad.

• Sábado 23: niñas, niños y adolescentes.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña nacional “Parece Normal, pero es Violencia”, y forma parte de la estrategia institucional de FUNSAREP “Por una vida digna, libre de violencias, en paz y en defensa de la naturaleza” (2022-2025).

Con la “Casa-Escuela”, la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción reafirma su compromiso de promover hogares más equitativos y libres de violencias, donde todas las personas tengan voz, reconocimiento y protección.