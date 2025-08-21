Por tercera vez fue firmado proceso de recuperación para cráter en vía de acceso al barrio Santander
Habitantes llevan 16 meses con la calle dañada.
Cúcuta
Por tercera vez fue firmado el proceso de recuperación para la avenida 20 con calle 22A del barrio Santander de Cúcuta, donde hay un enorme cráter desde hace 16 meses, que impide tanto el tránsito vehicular como peatonal.
“Estamos con la esperanza que esta vez sí se de una solución efectiva a esta problemática que estamos presentando”, dijo Edgar Patiño, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santander.
Resaltó que las anteriores firmas se han caído por algunos vicios presentados en el trámite.
Más información
“Hemos hablado con el ingeniero Alexander Chávez, secretario de infraestructura, quien se comprometió con la comunidad y el concejo de Cúcuta, para que en esta oportunidad sí se solucione esta problemática”.
Este líder comunal narró que, este enorme cráter de más de dos metros de profundidad, se ha convertido en el “baño público” de los habitantes en condición de calle.
Además, que le preocupa el estado de un tubo de agua potable de más de 30 pulgadas, que ya se encuentra fisurado, al quedar expuesto por cerca de año y medio.
Al menos diez personas han resultado con lesiones, al caer en este enorme cráter.