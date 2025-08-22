Cúcuta

Consejo de Cúcuta alerta por demoras en el giro de recursos por parte del gobierno nacional

Piden, además, informe al alcalde, por recursos gastados en atención a desplazados.

Concejo de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Desde varias regiones del país, se viene adelantando varias denuncias por demoras en el giro de recursos del gobierno nacional a las administraciones municipales.

“Desde el gobierno central, el gobierno nacional, se ha venido presentando algunas demoras en entregar dineros a los municipios, en especial Cúcuta” dijo el concejal Alonso Torres.

Resaltó “la administración tampoco ha entregado un informe de cuánto le ha llegado. Lo único que sabemos es que se han destinado muchos recursos, más de 18 mil a 20 mil millones en la atención con nuestros hermanos desplazados del Catatumbo.

Enfatizó que es importante que ellos, como coadministradores del municipio, conozcan a detalles con cuántos recursos cuenta la ciudad y en qué son gastados.

Aseguró que la ciudad ha vivido muchas eventualidades, que ha provocado atención y destinación de recursos.

