Córdoba está por debajo de la media nacional en Prueba Saber 11

La directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Elizabeth Blandón Bermúdez, durante su estadía en Montería, lanzó un campanazo de alerta al indicar que el departamento de Córdoba se encuentra por debajo de la media nacional con los resultados de la Prueba Saber 11.

Blandón Bermúdez indicó que se requiere de una política pública para mejorar el indicador, pero reconoció que no es responsabilidad solo del mandatario departamental Erasmo Zuleta Bechara, sino de todos los alcaldes independientemente de sus “contextos o filosofías diferentes”.

“Yo creo que la educación no es una política de gobierno, sino una política de Estado, una política colombiana de mejorar la calidad de educación de nuestros muchachos”, dijo la directora.

La alta funcionaria recomendó al gobernador “hacer un llamado colegiado” para construir una estrategia con todos los municipios, con criterios diferenciales, donde se apliquen métodos para que los jóvenes logren mejores resultados en este examen que es un paso para el estudio superior de la comunidad estudiantil.

Es importante destacar que, de los municipios de Córdoba, Montería es el único que presenta resultados por encima de la media nacional.

El resto de los municipios tienen los siguientes puntajes: Sahagún, 261; Cereté, 261; chinú, 253; Montelíbano, 250; San Pelayo, 250; Ciénaga de Oro, 244; Lorica, 244; Momil, 239; Tierralta, 239; San Bernardo del Viento, 238; La Apartada, 237; Planeta Rica, 237; Pueblo Nuevo, 237; Canalete, 232; Moñitos, 232; Ayapel, 230; Cotorra, 230; Puerto Libertador, 229; San Antero, 229; Chimá, 228; Purísima, 228; Tuchín, 227; Valencia, 226; Buenavista, 226; Los Córdobas, 223; San Carlos, 223; Puerto Escondido, 222; San Andrés de Sotavento, 220; y San José de Uré, 217.