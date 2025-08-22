“No podemos volver al terrorismo”: gobernador de Córdoba tras ataques en Cali y Antioquia

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, rechazó de manera categórica los ataques registrados este jueves en Cali, donde varias personas murieron tras la explosión de unos cilindros; y en Anafi, Antioquia, donde 12 policías murieron tras el derribo del helicóptero donde se desplazaban.

“Lamentamos y rechazamos los actos violentos del día de hoy. Desde las regiones del Caribe exigimos respeto por la vida y especialmente por nuestra Fuerza Pública, hombres y mujeres que velan por la seguridad y la seguridad de todos los colombianos”, dijo el gobernador.

El también presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) indicó que no se puede permitir que el país vuelva a la época de la oscuridad y el terrorismo.

Elevó un llamado al Gobierno Nacional para que tenga mayor presencia institucional en los territorios, que evalúen a profundidad la política de paz y que evalúen las capacidades de la Fuerza Pública.

Recordemos que el mandatario regional durante varias ocasiones ha pedido al presidente Petro que haya una verdadera política de paz con resultados que se sientan en las regiones.