Cemento País es orgullosamente cartagenera

Una empresa cementera que nació en la ciudad de Cartagena y se ha expandido por la Región Caribe y como objetivo tiene Centroamérica. El compromiso con la región es evidente en su misión y visión.

El gerente Comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, destaca que “nos sentimos orgullosos de ser la primera cementera cartagenera que genera valor en la región. Nuestra pasión por Cartagena y su gente nos impulsa a seguir innovando y mejorando nuestra oferta para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

Con una trayectoria sólida y un compromiso con la excelencia, Cemento País reafirma su posición como líder en la industria cementera en la región, generando valor y desarrollo para Cartagena y sus alrededores."