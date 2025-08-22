Capturados cuatro miembros de la banda Los Lisos en Magangué

En una operación conjunta entre soldados del Batallón de Infantería General Antonio Nariño de la Brigada No. 19 y la Sijin, se logró la captura de cuatro presuntos miembros del Grupo Delincuencial Organizado Los Lisos en Magangué, Bolívar.

​Estas personas son señaladas de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Este resultado representa un compromiso inquebrantable con la seguridad y estabilidad en la región.