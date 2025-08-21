Yoreli Rincón y Ana Guzmán marcaron gol en triunfo de Palmeiras en fútbol brasileño

En Brasil se está disputando el Torneo Paulista Femenino. Sé jugó el compromiso entre Taubaté y Palmeiras el pasado miércoles 20 de agosto por la fecha 7, donde estuvieron tres jugadoras colombianas desde el inicio del compromiso, Yoreli Rincón, Greicy Landazury y el reciente fichaje, Ana María Guzmán.

En tierras brasileñas, varias jugadoras nacionales han sido protagonistas con los equipos más importantes del futbol femenino en Sudamérica como Palmeiras. En este compromiso ante Taubaté, las colombianas Ana María Guzmán y Yoreli Rincón fueron las encargadas de marcar los goles. La ‘mona’ fue quien abrió el marcador a los 6′ minutos y la capitana del equipo, Yoreli, hizo el segundo para al minuto 80′ para así sentenciar la victoria por 1-2.

ANOTA MAIS TRÊS PONTOS NA CONTA! 💚



Pela 7ª rodada do Paulista Feminino, as Palestrinas venceram o Taubaté por 2 a 1!



🏆 Taubaté 1x2 Palmeiras

⚽ Ana Guzmán e Yoreli Rincón pic.twitter.com/BKLCAUUdoA — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) August 20, 2025

La arquera de la Selección Colombia, Khaterine Tapia, quien es regularmente titular en el once de Palmeiras, no estuvo presente en la convocatoria y en su lugar Taina asumió la responsabilidad de resguardar el arco. Se puede entender como una decisión de rotación de plantilla, pues sí estuvo los 90 minutos en el encuentro ante Flamengo por el Brasileirao Femenino.

Lea también: “No estamos acostumbradas a perder”: Katherine Tapia, contra los críticos de la Selección Colombia

Por su parte, la atacante colombiana Greicy Landazury tuvo un partido destacado y fue sustituida a los 89′ minutos del compromiso por Fabi. Las jugadoras cafeteras dejaron ver su alegría por el triunfo al finalizar el compromiso. Esta fue la celebración de la capitana del equipo, Yoreli Rincón:

En este torneo Palmeiras es segundo con 13 unidades, a tan solo 2 del líder Corinthians. Por el Brasileirao también están ubicadas en la parte alta de la tabla, ya que son cuartas con 30 unidades. Su próximo partido será ante Cruzeiro el domingo 24 de agosto.