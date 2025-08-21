URT Bolívar - Sucre avanza en la reparación del campesinado y mujeres de la región

Con el propósito de avanzar en el camino hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, la Dirección Territorial Bolívar - Sucre y la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) adelantaron dos mesas de atención y participación. En ellas, la transferencia de conocimientos, los testimonios de vida y la lúdica se amalgamaron para fortalecer el diálogo entre la institucionalidad y las comunidades, focalizado en dos grupos: el primero, con mujeres líderesas de Bolívar y el segundo, con comunidades campesinas de Sucre.

La primera jornada fue la Mesa De Mujer Y Restitución, la cual se realizó en El Carmen de Bolívar con la participación de más de 20 lideresas sociales y tubo como punto de partida las historias de mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, el cual acentuó la desigualdad sobre la tenencia de la tierra y aumentó las brechas basadas en el género. Es por ello que la URT estableció el Programa de Acceso Especial para Mujeres (PAEM), el cual apunta a la superación de las desigualdades históricas de acceso a la tierra para la mujer, que es reconocida como sujeto especial de protección constitucional.

La segunda jornada fue la Mesa Campesina con el enfoque de sujetos colectivos, la cual se desarrolló en Sincelejo y contó con la asistencia de más de 30 personas pertenecientes a las comunidades identificadas como sujetos de especial protección constitucional. La finalidad del espacio fue coadyuvar a la participación vinculante entre solicitantes y beneficiarios con la URT para la construcción, implementación y seguimiento de una ruta campesina que permita aportar a la superación de barreras y deficiencias en las solicitudes de restitución de tierras.